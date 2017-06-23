Кабмін у вересні подасть в Раду нові зміни до держбюджету-2017 - Гройсман

Кабінет міністрів України планує у вересні подати до Верховної Ради чергові зміни в державний бюджет на 2017 рік, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в парламенті.

Читайте такожБюджет з початку року перевиконано за доходами на 14% – Держказначейство

"У вересні ми будемо готувати чергові зміни в державний бюджет", - сказав він.

За словами прем'єра, ці зміни будуть в тому числі враховувати додаткове фінансування сфери освіти.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 червня прийняла за основу запропоновані Кабінетом міністрівзміни до державного бюджету України на 2017 рік щодо збільшення доходів у зв'язку з перевиконанням планових показників і розподілом понадпланових надходжень.

Кабінет міністрів 21 червня прийняв рішення направити додаткові кошти в розмірі 24 мільярдів гривень, отримані від перевиконання державного бюджету за доходами, на фінансування субсидій, програми "Доступні ліки", на дороги і потреби оборони, затвердивши відповідний законопроект про зміни до держбюджету.