Голова Мінфіну відреагував на прохання депутатів його звільнити

Міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook відповів на прохання депутатів комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики про його звільнення, повідомляє Liga.net.

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"Досить переглянути текст і стає зрозумілим його упередженість та маніпулятивність. Навіть дехто з підписантів погодилися з цією оцінкою, коли розмовляли зі мною", - написав міністр.

На його думку, таке прохання свідчить про особисті нездорові амбіції деяких членів комітету та їх бажання зберегти корупційні схеми". "Важливим є те, що робота Мінфіну цінується і підтримується і президентом і прем'єр-міністром і часто використовується як приклад успіху реформ в країні", - додав Данилюк.

Раніше частина депутатів, членів податкового комітету на чолі з Ніною Южаніною направили лист прем'єр-міністра з критикою міністра фінансів і з фактичним вимогою його звільнити.