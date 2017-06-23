Голова Мінфіну відреагував на прохання депутатів його звільнити
Голова Мінфіну впевнений, що бажання його звільнити говорить про бажання деяких членів комітету Ради зберегти корупційні схеми.
Міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook відповів на прохання депутатів комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики про його звільнення, повідомляє Liga.net.
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"Досить переглянути текст і стає зрозумілим його упередженість та маніпулятивність. Навіть дехто з підписантів погодилися з цією оцінкою, коли розмовляли зі мною", - написав міністр.
На його думку, таке прохання свідчить про особисті нездорові амбіції деяких членів комітету та їх бажання зберегти корупційні схеми". "Важливим є те, що робота Мінфіну цінується і підтримується і президентом і прем'єр-міністром і часто використовується як приклад успіху реформ в країні", - додав Данилюк.
Раніше частина депутатів, членів податкового комітету на чолі з Ніною Южаніною направили лист прем'єр-міністра з критикою міністра фінансів і з фактичним вимогою його звільнити.