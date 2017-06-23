НБУ вирішив ліквідувати "Діамантбанк"

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Діамантбанку", визнаного неплатоспроможним 24 квітня.

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Як повідомляється на сайті регулятора, рішення ухвалене за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Вчора, 22 червня, у Фонді гарантування повідомили про можливий зрив операції по частковій передачі "ТАСкомбанку" активів і зобов'язань неплатоспроможного "Діамантбанку" з технічних причин.

Зокрема, директор-розпорядник Фонду гарантування Костянтин Ворушилін заявив, що чиновник, який може схвалити передачу приміщення центрального офісу "Діамантбанку", що є пам'ятником архітектури, знаходиться у відпустці, що "ставить під сумнів угоду на мільярд гривень".

За інформацією фонду, угода передбачає передачу "ТАСкомбанку" всіх виплат гарантованого відшкодування вкладникам і активів на відповідну суму, у тому числі низки об'єктів нерухомості та кредитів.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Діамантбанк" (м. Київ) 25 квітня поточного року на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним.

За результатами конкурсу фонд визначив "ТАСкомбанк" приймаючим банком для неплатоспроможного "Діамантбанку".

"Діамантбанк" працював на ринку України з 1993 року і на початок року займав 24-е місце за обсягом активів серед 93 працюючих банків.

За інформацією НБУ, на 24 квітня ключовими власниками "Діамантбанку" були Давид Жванія, Ігор Керезь, Андрій Щукін та В'ячеслав Циганенко.