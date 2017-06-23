Кабмін вирішив докапіталізувати ПриватБанк ще майже на 40 мільярдів

Кабінет міністрів прийняв рішення про докапіталізацію націоналізованого в грудні 2016 року і докапіталізованого державою на 117 мільярдів гривень "Приватбанку" ще на 38,5 мільярда гривень.

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Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на брифінгу.

"Уряд прийняв важливе рішення про докапіталізацію "Приватбанку" на суму 38,5 мільярда гривень", – сказав він.

За словами міністра, це рішення прийнято на підставі пропозицій Національного банку, з урахуванням рекомендацій Експертно-аналітичної ради з питань участі держави в статутному капіталі банків і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

"Докапіталізацію буде проведено в два етапи шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. На першому етапі передбачається випуск ОВДП на 22,5 мільярда гривень", – додав міністр.

За інформацією Мінфіну, монетизація цих облігацій не передбачена, тому докапіталізація "Приватбанку" не вплине на валютний ринок та рівень інфляції.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України-ПриватБанк (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації "Приватбанку" уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 мільярдів гривень, при цьому папери на 25,8 мільярда гривень Нацбанк викупив наприкінці грудня, ще на 1,4 мільярда гривень – у січні поточного року.