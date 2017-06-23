Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,03 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 26 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2603,1112 (23 червня – 2602,5695)

100 EUR – 2908,4561 (23 червня – 2906,8099)

10 RUR – 4,3635 (23 червня – 4,3269)

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Як повідомляв УНІАН, 23 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,03/26,04 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9870/29,0011 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4462/0,4467 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,0311 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 426 угод на суму 253,58 мільйона доларів.