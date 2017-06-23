Ліквідація "Діамантбанку" не означає зрив передачі частини його активів банку Тігіпко - Фонд гарантування

Рішення Національного банку України про ліквідацію неплатоспроможного "Діамантбанку" не означає зрив угоди щодо передачі частини його активів і зобов'язань "ТАСкомбанку", повідомили УНІАН у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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За інформацією фонду, на даний час заходи щодо матеріалізації угоди про передачу частини активів і зобов'язань неплатоспроможного "Діамантбанку" приймає "ТАСкомбанку" тривають, однак ще не всі документи підписані.

"Мова йде про передачу частини активів, тому "Діамантбанк" в будь-якому випадку як юридична особа буде ліквідовано", - пояснили у фонді.

Вчора, 22 червня, у Фонді гарантування повідомили про можливий зрив операції по частковій передачі "ТАСкомбанку" активів і зобов'язань неплатоспроможного "Діамантбанку" з технічних причин.

Зокрема, директор-розпорядник Фонду гарантування Костянтин Ворушилін заявив, що чиновник, який може схвалити передачу приміщення центрального офісу "Діамантбанку", що є пам'ятником архітектури, знаходиться у відпустці, що "ставить під сумнів угоду на мільярд гривень".

За інформацією фонду, угода передбачає передачу "ТАСкомбанку" всіх виплат гарантованого відшкодування вкладникам і активів на відповідну суму, у тому числі низки об'єктів нерухомості та кредитів.

Сьогодні, 23 червня, Національний банк України повідомив про рішення ліквідувати "Діамантбанк" за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Діамантбанк" (Київ р.) 25 квітня поточного року на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним.

За результатами конкурсу фонд визначив "ТАСкомбанк" приймаючим банком для неплатоспроможного "Діамантбанку".

"Діамантбанк" працював на ринку України з 1993 року і на початок року займав 24-е місце за обсягом активів серед 93 працюючих банків.

За інформацією НБУ, на 24 квітня ключовими власниками "Діамантбанку" були Давид Жванія, Ігор Керезь, Андрій Щукін і В'ячеслав Циганенко.