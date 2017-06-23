Україна подала апеляцію на рішення суду Лондона щодо "кредиту Януковича" на $3 мільярди - Мінфін

19:29, 23 червня 2017
Фінанси
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Слухання апеляції попередньо призначені на другу половину січня 2018 року.

Віктор Янукович / REUTERS

Міністерство фінансів від імені України сьогодні подало в англійський Апеляційний суд необхідні документи для оскарження рішення Високого суду Лондона від 29 березня про прискорений розгляд позову Росії до нашої країни щодо єврооблігацій на 3 млрд дол. США.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, Україна впевнена в аргументах апеляції й у виграші в Апеляційному суді у відповідний термін.

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«Слухання апеляції попередньо призначені на другу половину січня 2018 року», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, Лондонський суд 29 березня схвалив прискорений розгляд позову Росії проти України "боргу Януковича" в 3 мільярди доларів, не визнавши обґрунтованість аргументів України у цій справі. При цьому суд схвалив подачу Україною апеляції на рішення суду, а також тимчасово заморозив будь-які дії зі стягнення боргу.

Високий суд Лондона 19 січня завершив триденні слухання за позовом Росії до України щодо кредиту на 3 мільярди доларів, отриманого нашою країною в грудні 2013 року по домовленості між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Україна вважає цей кредит "хабарем" Кремля колишньої української влади за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашенні.

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Теги: #кредит Януковича