Докапіталізація Приватбанку не вплине на курс гривні та інфляцію – НБУ

Докапіталізація націоналізованого в грудні 2016 року "Приватбанку" на 38,5 мільярда гривень в рамках рішення Кабінету міністрів не вплине на курс гривні та інфляцію, повідомляється на сайті Національного банку України.

Як зазначив регулятор, на сьогодні ліквідність банку перевищує 17 мільярдів гривень, тобто у фінустанови немає потреби в "живих" коштах.

Читайте такожНацбанк хоче влітку завершити розробку законопроекту про валюту

"Запланована докапіталізація "Приватбанку" відбудеться шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики, і на даному етапі банк не потребує монетизації цього капіталу", – наголошується в повідомленні.

Нацбанк нагадав, що після докапіталізації банку державою на 117 мільярдів гривень регулятор двічі монетизував ОВДП, випущені на ці цілі, викупивши ОВДП на загальну суму 27,2 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прийняв рішення про докапіталізацію націоналізованого в грудні 2016 року і докапіталізованого державою на 117 мільярдів гривень "Приватбанку" ще на 38,5 мільярда гривень в два етапи шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. На першому етапі передбачається випуск ОВДП на 22,5 мільярда гривень.

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України-ПриватБанк (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації "Приватбанку" уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 мільярдів гривень, при цьому папери на 25,8 мільярда гривень Нацбанк викупив наприкінці грудня, ще на 1,4 мільярда гривень – у січні поточного року.