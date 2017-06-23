Вищий адмінсуд перевірить законність заборони судами Львівської області ДФС провести позапланову перевірку фірми Дубневичів

Вищий адміністративний суд прийняв до розгляду касаційну скаргу Управління Державної фіскальної служби у Львівській області на рішення місцевих судів, які протягом двох останніх років забороняють ДФС провести позапланову перевірку скандально відомої компанії «Корпорації «КРТ», що належить впливовим народним депутатам від БПП – Ярославу та Богдану Дубневичам.

Про це сказано в рішенні Вищого адмінсуду, підписаний суддею Приходько.

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«Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області», - сказано в ухвалі Вищого адмінсуду.

Для цього вища судова інстанція має намір витребувати з Львівського окружного адміністративного суду справа № 813/520/17 (876/4163/17).

У що належить братам Дубневичам компанії є 10 днів на підготовку заперечень на касаційну скаргу з моменту отримання.

Як раніше повідомляв УНІАН, суди Львівської області - Львівського окружного адміністративного суду та Львівського апеляційного адмінсуду. протягом останніх двох років забороняють управління Державного фіскальної службі у Львівській області проводити внеплановою перевірку скандальної компанії «Корпорації КРТ», яка, згідно з даними реєстру, як і раніше належить впливовим народним депутатам від БПП Ярославу і Богдану Дубневичам.

Державна фіскальна служба підозрює компанію КРТ у неправильному формуванні податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ у взаєморозрахунках з компанією «Домус Альянс», пізніше змінила назву на «Трекота - Люкс» за серпень – вересень 2015 року на величезну суму.

«КРТ» з 2014 року є монополістом на постачання «Укрзалізниці» кріплень для рейок, виграючи всі тендери УЗ.

В кінці січня 2017 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян звинуватив голову комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослава Дубневич та його брата Богдана, який також є народним депутатом від БПП в корупції, зазначивши, що пов'язані з ними компанії стають переможцями багатомільярдних тендерів «Укрзалізниці».

Восени 2016 року брати Дубневичи вказали в своїх електронних деклараціях величезні суми готівкових коштів у різній валюті. Зокрема, Ярослав Дубневич задекларував 8,23 млн доларів, 5 млн грн, і 2,78 млн євро. Богдан Дубневич готівкою тримає тільки долари - 11,5 млн. Дружина останнього Тетяна зберігає готівкою ще 137,1 млн. грн. На банківських рахунках Дубневичів фігурують значно менші суми. Богдан Дубневич має 10,4 млн. грн, а молодший Ярослав з дружиною Наталею - 2,3 млн. грн. Крім того, на Богдана Дубневича і найближчих членів його сім'ї зареєстровано 409 об'єктів нерухомого майна, а Ярослав Дубневич з сім'єю володіють 273 об'єктами нерухомості.