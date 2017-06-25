Уряд Італії готовий виділити до 17 мільярдів євро для порятунку двох банків від банкрутства

Італійський уряд у неділю, 25 червня, заявив про готовність виділити до 17 млрд євро для порятунку двох банків від банкрутства.

Як передає Deutsche Welle, йдеться про установи Banca Popolare di Vicenza та Veneto Banca, які Європейський центробанк (ЄЦБ) раніше визнав близькими до неплатоспроможності.

За словами міністра фінансів П'єра Карло Падоана, уряд готовий негайно виділити 5 млрд євро.

Читайте такожДержборг Іспанії сягнув 100-річного максимуму - 100% ВВП

Європейський регулятор раніше закликав Рим розробити схему порятунку установ, зокрема, продажу їхнього майна та передачі токсичних активів «поганому банкові».

Прем'єр-міністр Паоло Джентілоні на засіданні уряду наголосив, що дії кабінету міністрів «повністю відповідають правилам ЄС». Передбачається, що «хороші» активи мають відійти другій найбільшій банківській групі Італії - Intesa Sanpaolo.

За даними видання, важливі для економіки венеціанського регіону банки Banca Popolare di Vicenza та Veneto Banca тривалий час намагалися розібратися з накопиченням непогашених кредитів та браком капіталу. В обох установ загалом близько 500 відділень та більше 5000 співробітників.

Урядовий план порятунку ще має бути затверджений парламентом, а також отримати «зелене світло» від європейських регуляторів.

Раніше УНІАН повідомляв, що італійський парламент в четвер остаточно схвалив пропозицію уряду Паоло Джентілоні про збільшення державного боргу на 20 мільярдів євро з метою надання фінансової допомоги місцевим банкам.