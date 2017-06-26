Нацбанк змінив порядок визнання банківських груп

Національний банк України вдосконалив порядок визнання банківських груп, щоб підвищити ефективність нагляду за ними на консолідованій основі.

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Як повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №57, до переліку ознак приналежності до групи відносяться володіння найбільшою часткою в капіталі компанії-учасника групи, наявність загальних джерел фінансування і зв'язки між керівниками компаній і банку.

Згідно з постановою, Нацбанк буде застосовувати дані ознаки належності до групи, якщо інформація про структуру власності не дозволяє встановити контролера, за наявності відомостей про контроль над компанією або за відсутності підтвердженої інформації про кінцевого власника.

Постанова також передбачає введення поняття прозорої структури власності групи, можливість відмови НБУ від припинення визнання банківської групи та можливість продовження терміну розгляду документів про створення групи.

Як повідомляв УНІАН, значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами по банківській системі на 1 травня залишалося вище за встановлений допустимий максимум НБУ 25%, становлячи 28,98%.

За оцінками НБУ, проблему надмірного кредитування банками пов'язаних осіб можна буде вирішити за декілька років.

У даний час на ринку діє 24 визнані НБУ банківські групи.