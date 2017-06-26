Гройсман: торговельна блокада Донбасу перенаправила мільярди з українського бюджету в російський

Торговельна блокада окупованих територій Донбасу, організована активістами в січні цього року, перенаправила мільярди з українського бюджету в російський, оскільки дозволила бойовикам захопити підприємства на цих територіях.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Те, що робили організатори блокади, вони робили в повній координації з росіянами. У цьому немає ніяких сумнівів. За великим рахунком, чого домагалися організатори? Дати росіянам привід просто забрати все майно на непідконтрольних територіях. І зараз всі наші корисні копалини, наше вугілля, всі наші меткомбінати працюють 100% на російську економіку. Вони самі, автори блокади, перенаправили мільярди з українського бюджету в російський бюджет. Ось що вони зробили», - сказав прем'єр.

Гройсман запропонував залучити Національну комісію з питань регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг до розгляду номінальної причини блокади окупованих територій - використання формули «Роттердам +» при закупівлі вугілля.

«Уряд не встановлює тут ніяких нормативів, їх встановлює незалежна комісія, в якій немає наших (урядових - УНІАН) представників», - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що Україна знайде рішення для прискорення економічного зростання, незважаючи на втрату 1% ВВП в результаті торговельної блокади окупованих територій Донбасу.

У квітні 2016 року НКРЕКП затвердила нову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля. Згідно з позицією регулятора, гранична ціна на вугілля формується на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом із вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула «Роттердам + доставка») . На думку частини експертів і активістів блокади окупованих територій, використання формули дозволяло постачальникам вугілля отримувати необгрунтований прибуток. Активісти блокади заявляли про фінансування бойовиків через закупівлі вугілля з окупованих територій.