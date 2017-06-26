Банк Тігіпка отримав активи та зобов'язання неплатоспроможного "Діамантбанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав договір про передачу на користь приймаючого банку «Таскомбанку» частини активів і зобов'язань неплатоспроможного «Діамантбанку».

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Як повідомила прес-служба фонду, «ТАСкомбанк» отримав всі права та обов'язки боржника перед вкладниками-фізичними особами неплатоспроможного «Діамантбанку» щодо повернення коштів та нарахованих відсотків в межах 200 тис. грн на загальну суму близько 1,1 млрд грн.

Фонд звернув увагу, що угода з приймаючим банком відновлює дію договорів, укладених між «Діамантбанком» і вкладниками, тобто достроково зняти кошти з вкладу можна тільки за наявності такої можливості за договором.

Також Фонд гарантування повідомив, що «ТАСкомбанк» отримав частину активів «Діамантбанку», включаючи частину кредитного портфеля, ряд об'єктів нерухомості з основними засобами та дебіторську заборгованість одного клієнта перед банком.

При цьому у фонді зазначили, що «Діамантбанк» буде ліквідовано, і вкладники, залишок коштів на рахунках яких перевищує гарантовану суму відшкодування до 200 тис. грн, повинні пред'явити свої кредиторські вимоги за стандартною процедурою.

За інформацією фонду, він почав процедуру ліквідації «Діамантбанку», яка триватиме 2 роки - до 23 червня 2019 року включно, та призначив ліквідатором банку Олександра Тімоніна.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Діамантбанк» (м. Київ) 25 квітня поточного року на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним.

За результатами конкурсу фонд визначив «ТАСкомбанк» приймаючим банком для неплатоспроможного «Діамантбанку».

«Діамантбанк» працював на ринку України з 1993 року і на початок року займав 24-те місце за обсягом активів серед 93 працюючих банків.

За інформацією НБУ, на 24 квітня ключовими власниками «Діамантбанку» були Давид Жванія, Ігор Керезь, Андрій Щукін і В'ячеслав Циганенко.

«ТАСкомбанк» (раніше - банк «Бізнес Стандарт», Київ) працює на ринку України з 1989 року. Банк входить до складу фінансово-промислової групи «ТАС». Основними власником банку є Сергій Тігіпко.