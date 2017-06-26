Фіскальна служба залишиться в підпорядкуванні Мінфіну і буде докорінно реформована - Гройсман

Державна фіскальна служба (ДФС) залишиться в підпорядкуванні Міністерства фінансів і буде докорінно реформована для створення сервісного, а не карального органу.

Читайте такожУряд проведе аудит баз даних Фіскальної служби

Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«На сьогодні ми бачимо таку модель: ДФС залишається в Міністерстві фінансів. Але службу потрібно перебудувати і повністю реформувати. Це має бути не каральний орган, а інтелектуальний, із серйозними і цивілізованими повноваженнями. Моя позиція полягає в тому, щоб ДФС підтримувала і захищала бізнес, а не, навпаки, створювала для нього штучні перешкоди. Я вважаю, дуже важливо забезпечити стійке економічне зростання. Це можливо, в тому числі, в результаті такої реформи, і її результатом має бути створення нормального бізнес-клімату», - сказав він.

При цьому прем'єр виступив проти відновлення ліквідованого Міністерства доходів і зборів у будь-якій формі, а також висловив підтримку чинному керівникові ДФС Мирославу Продану.

«Він (Продан - УНІАН) багато витягнув на своїх плечах, оскільки система була не готова. Звичайно, йому потрібно більше підтримки в системі, але система хвора, її треба перезавантажувати. Це серйозний виклик. Я йому тільки допомагатиму, щоб ДФС стала сервісною структурою з людським обличчям», - зазначив Гройсман.

За словами глави уряду, важливими досягненнями ДФС стало впровадження автоматичного відшкодування податку на додану вартість і перевиконання плану митних зборів.

«Ми плануємо перевиконання доходів по митниці, а це 12 млрд грн, спрямувати на місцеві дороги. Колосальний ресурс, який раніше перебував у тіні, і на ньому хтось паразитував. Сьогодні ми ще дуже далекі від наведення остаточного порядку. Потрібна повна модернізація митниці, і дуже багато потрібно зробити для технічного переоснащення. Буквально зараз буде оголошено тендер із закупівлі стаціонарних сканерів для митниці. Це означатиме тільки одне: щілин, через які можна проводити «сірий» імпорт або контрабанду, буде щораз менше й менше. Це матиме позитивний вплив і на українське виробництво. Тому що «сірий» імпорт підступно забирає частину ринку і можливості українських виробників. А за українських виробників я готовий боротися 24 години на добу», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у березні Кабінет міністрів України затвердив концепцію реформування системи органів, що реалізують державну податкову і митну політику.

Державна фіскальна служба, яка об'єднує податкову і митну служби, а також податкову міліцію, була сформована на базі Міністерства доходів і зборів, ліквідованого в березні 2014 року з приходом уряду Арсенія Яценюка.

За словами Гройсмана, ДФС була й залишається чемпіоном за кількістю скарг з боку бізнесу на роботу органів влади в Україні. У зв'язку з цим реформа ДФС є одним із пріоритетів роботи уряду.