Зовнішні борги українських компаній і банків становлять майже $50 мільярдів - більше половини позик з Кіпру

Загальна величина заборгованості за кредитами перед нерезидентами і єврооблігаціями корпоративного сектора становить 42,7 млрд. дол. США. Ще 5,7 млрд дол – зовнішнім кредиторам винні депозитні корпорації.

Про це повідомляє DT.UA з посиланням на дані НБУ.

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Більше половини (54%) корпоративних позик отримано з Кіпру, а серед найбільших кредиторів присутній ряд офшорних юрисдикцій, та країн з так званим ліберальним режимом оподаткування. Це підтверджує усталену думку, що іноземне кредитування дуже часто фактично є реінвестуванням коштів, виведених з України в офшорні юрисдикції, відзначає видання.

У виданні додають, що існуюча практика реєстрації кредитних договорів в іноземній валюті з нерезидентами створює величезне поле для суб'єктивних оцінок чиновників і несе в собі колосальні корупційні ризики.

Нагадаємо, на початку літа Нацбанк зробив ряд послаблень у діючих на валютному ринку обмеженнях: зі 120 до 180 днів збільшився максимальний термін розрахунків з експорту/імпорту товарів; зріс до 2 млн. дол. ліміт для інвестування бізнесу за кордон протягом календарного року; дозволене повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або недержавних цінних паперів і т. д.

Одночасно Нацбанком були встановлені жорсткіші вимоги до перевірки низки операцій в аспекті фінмоніторингу. Також для запобігання непродуктивного відтоку капіталу НБУ встановив вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників нерезидентів-кредиторів.