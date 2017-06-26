Голова "ПриватБанку" Шлапак подав у відставку - може покинути пост у кінці липня

Глава правління націоналізованого у грудні 2016 року «ПриватБанку» Олександр Шлапак виконав завдання зі стабілізації ситуації в банку та проведення аудиту його фінансового стану, в зв'язку з чим найближчим часом планує завершити антикризову каденцію на посаді.

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«Глава правління продовжує керувати банком, одночасно його відповідну заяву вже подано наглядовій раді та може бути розглянуто на наступному засіданні наприкінці липня», - повідомили УНІАН у прес-службі «ПриватБанку».

У повідомленні зазначається, що на даний момент аудит фінансової звітності банку відповідно до міжнародних стандартів завершено, і на його підставі уряд вирішив докапіталізувати «ПриватБанк» ще на 38,565 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прийняв рішення про докапіталізацію «ПриватБанку» на 38,5 млрд грн у два етапи шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. На першому етапі передбачається випуск ОВДП на 22,5 млрд грн.

Рішення націоналізувати найбільший банк України «ПриватБанк» (Дніпро) в уряді ухвалили 18 грудня 2016 року, керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки та оборони.

Для докапіталізації «ПриватБанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив наприкінці грудня 2016 року, ще на 1,4 млрд грн - у січні поточного року.

Олександр Шлапак, в минулому міністр фінансів України в уряді Арсенія Яценюка, очолив правління «ПриватБанку» в грудні 2016 року відразу після переходу фінустанови у державну власність.