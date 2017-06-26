Президент підписав закон про скасування реєстрації інвестицій і спрощення видачі посвідок на проживання

Президент Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою 23 травня закон про скасування реєстрації іноземних інвестицій та спрощення процедури видачі дозволів на роботу, а також посвідок на проживання в Україні.

Читайте такожЄБРР слідом за Міжнародною фінансовою корпорацією видав перший гривневий кредитЯк свідчать дані про Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій (щодо скасування реєстрації іноземних інвестицій та внесення змін до правил працевлаштування та тимчасового проживання іноземців)» на парламентському сайті, документ підписаний сьогодні, 26 червня, і набуде чинності за три місяці після його публікації.

Як наголошується у супровідних документах до закону, реєстрація іноземних інвестицій в Україні є непрозорою бюрократичною перешкодою для реалізації прав інвесторів, а основні процедурні питання надання дозволів на використання праці іноземців та посвідок на проживання врегульовані тільки на підзаконному рівні, що знижує стабільність і передбачуваність цих сфер.

Законопроект був розроблений у співпраці з Європейською Бізнес Асоціацією за участю Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада спростила видачу іноземцям дозволів на роботу в Україні, ухваливши 23 травня у другому читанні і в цілому відповідний закон.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2016 році зріс на 17% - до $4,4 млрд.