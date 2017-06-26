Рівень безробіття в Україні перевищив 10%

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП) для осіб у віці від 15 до 70 років, у першому кварталі 2017 року зріс до 10,1%, або 1,8 млн осіб, порівняно з 9,9% за підсумками 2016 роки (1,77 млн осіб), повідомила Державна служба статистики.

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Порівняно з першим кварталом 2016 року показник безробіття виріс також на 0,2 п.п.

При цьому показник безробіття для людей працездатного віку (жінки у віці 15-58 років і чоловіки у віці 15-59 років) за підсумками січня-березня 2017 року становив 10,5%.

У Держстаті відзначили, що рівень зайнятості населення у віці 15-70 років порівняно з даними попереднього року зменшився на 0,4 п.п. і становив 55,2%, або 15,9 млн осіб, а серед населення працездатного віку - на 0,1 п.п. і становив 63,3%.

Дані наводяться без урахування АР Крим і зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП) для осіб у віці від 15 до 70 років, у першому кварталі 2016 року зріс до 9,9%, або 1,77 млн осіб, порівняно з 9,1% за підсумками 2015 роки (1,73 млн осіб).