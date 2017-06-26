Гройсман розповів, як "папєрєднікі" використовували пенсії для купівлі голосів на виборах

Пенсійна реформа, яку уряд направив на розгляд Верховної Ради, дозволить усунути політичні спекуляції навколо розміру пенсій за рахунок введення єдиної формули, коефіцієнт нарахування в якій не коригуватиметься в «ручному» режимі.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Ви знаєте, що була дискусія навколо коефіцієнта нарахування пенсій: 1 або 1,35. Як було раніше? В державі була навмисне створена система заниження пенсії, щоб потім перед виборами використовувати її як інструмент: пенсії піднімали, тим самим купуючи голоси. Фактично пенсії були в руках політиків. Я хочу забрати пенсії з рук політиків і передати в руки пенсіонерів. Навіщо був потрібен коефіцієнт 1,35? Політики робили занижену базу пенсії і в ручному режимі цей коефіцієнт регулювали: більше, менше. Я кажу ні". Буде коефіцієнт 1, і стабільний. Але база буде не 1197 грн, а 3764 грн. Це буде чесно. А далі я пропоную, щоб ми проводили щорічне автоматичне оновлення пенсій, індексацію. Ось це - завдання реформи. І я дуже хочу це зробити. Разом із президентом, разом із парламентом, разом із коаліцією, із політичними партнерами», - сказав Гройсман.

При цьому глава уряду вкотре підкреслив, що ухвалення пенсійної реформи є критично важливим.

«Проведення цієї реформи неминуче і необхідне. Пенсійна система країни взагалі перебуває під величезною загрозою. Так що це навіть не політична, це людська відповідальність: президента, прем'єра, уряду, депутатів, фракцій, позафракційних депутатів, груп парламенту. Треба приймати це рішення. А я після його прийняття готовий нести повну відповідальність за успішність впровадження реформи», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради пакет законопроектів щодо пенсійної реформи.

Відповідні законопроекти «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій» №6617, «Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань пенсійного забезпечення» №6616, «Про внесення змін до статті 588 Митного кодексу України з питань пенсійного забезпечення» №6615, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №6614 Кабінет міністрів України зареєстрував на парламентському порталі, проте тексти законопроектів і супровідні документи поки відсутні.

Урядовий проект пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менше 15 років - у 65 років. Водночас, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Усі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість покупки до 5 років страхового стажу. Якби докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б сплатити 16 896 грн.

Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років і вводить єдину формулу розрахунку розміру пенсій.