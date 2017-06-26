Нацбанк опустив офіційну гривню до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2603.6606 (26 червня – 2603.1112)

100 EUR – 2912.7151 (26 червня – 2908.4561)

10 RUR – 4.4129 (26 червня – 4.3635)

У понеділок, 26 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,06/26,08 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 29,20/29,23 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4417/0,4424 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0366 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 378 угод на суму 194,14 млн дол.