Україна за 25 років витратила на капіталізацію банків $10 мільярдів – НБУ
На обслуговування облігацій, випущених для докапітазізації, тобто на сплату відсотків за ними, держава щомісяця витрачає близько 2 млрд грн.
Національний банк України оцінив витрати держави на капіталізацію банків за 25 років у 10 млрд дол.
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«Ми порахували, що на капіталізацію банків з початку 90-х років держава витратила 10 млрд дол.», - сказав журналістам заступник голови НБУ Олег Чурій.
За його словами, на обслуговування цих облігацій, тобто на сплату відсотків за ними, держава щомісяця витрачає близько 2 млрд грн.
При цьому Чурій зазначив, що Нацбанк поки що не планує монетизацію (викуп) ОВДП, випущених урядом для докапіталізації націоналізованого в грудні 2016 року «ПриватБанку».
«У них достатньо ліквідності - банк купує ОВДП і депозитні сертифікати НБУ», - пояснив він.
Довідка УНІАН. До націоналізації «ПриватБанку» держава через Міністерство фінансів вже володіла трьома з найбільших за обсягом активів фінзакладами - «Укрексімбанком», «Ощадбанком» і «Укргазбанком». Згідно з чинною стратегією, Мінфін анонсував поетапний вихід із їхнього капіталу.
Після націоналізації «ПриватБанку» за рішенням Кабінету міністрів у грудні 2016 року в уряді заявили про майбутнє коригування стратегії держбанків, проте фінальний документ не представлено досі.