Україна за 25 років витратила на капіталізацію банків $10 мільярдів – НБУ

Національний банк України оцінив витрати держави на капіталізацію банків за 25 років у 10 млрд дол.

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«Ми порахували, що на капіталізацію банків з початку 90-х років держава витратила 10 млрд дол.», - сказав журналістам заступник голови НБУ Олег Чурій.

За його словами, на обслуговування цих облігацій, тобто на сплату відсотків за ними, держава щомісяця витрачає близько 2 млрд грн.

При цьому Чурій зазначив, що Нацбанк поки що не планує монетизацію (викуп) ОВДП, випущених урядом для докапіталізації націоналізованого в грудні 2016 року «ПриватБанку».

«У них достатньо ліквідності - банк купує ОВДП і депозитні сертифікати НБУ», - пояснив він.

Довідка УНІАН. До націоналізації «ПриватБанку» держава через Міністерство фінансів вже володіла трьома з найбільших за обсягом активів фінзакладами - «Укрексімбанком», «Ощадбанком» і «Укргазбанком». Згідно з чинною стратегією, Мінфін анонсував поетапний вихід із їхнього капіталу.

Після націоналізації «ПриватБанку» за рішенням Кабінету міністрів у грудні 2016 року в уряді заявили про майбутнє коригування стратегії держбанків, проте фінальний документ не представлено досі.