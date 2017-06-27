Гривня торгується на міжбанку по 26,10 за долар

У вівторок, 27 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,08/26,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,36/29,39 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,442/0,443 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,0794 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 304 угоди на суму 132,46 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,06/26,08 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,20/29,23 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4417/0,4424 грн/рубль.