В Україні кілька банків і підприємств атакували хакери, у фінсекторі посилені заходи безпеки

Кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів сьогодні, 27 червня, піддалися зовнішній хакерській атаці невідомим вірусом.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України, за інформацією якого в результаті кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Регулятор зазначив, що на даний час у фінансовому секторі посилено заходи безпеки і протидії атакам хакерів всіх учасників фінансового ринку.

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«Національний банк упевнений, що захист банківської інфраструктури від шахрайства в кіберпросторі організований належним чином, а спроби кібератак на інформаційні системи банків будуть нейтралізовані», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Нацбанк моніторить ситуацію й інформуватиме про поточний стан кіберзахисту банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, невідомі хакери в грудні минулого року зламали сайт Державної казначейської служби України і Міністерства фінансів України, в результаті чого сайти обох держструктур кілька днів не працювали, а Держказначейство зазнавало труднощів з повноцінним проведенням платежів.

Після цих атак Кабінет міністрів виділив Міністерству фінансів і Державному казначейству 80 млн грн з резервного фонду на оновлення мережевого обладнання.