"Ощадбанк" обмежив доступ до своїх послуг через хакерську атаку

Державний «Ощадбанк» для виконання регламентів безпеки і захисту інформації обмежив функціонал послуг клієнтам у зв'язку хакерськими атаками, що сталися на ряд українських компаній і банків сьогодні, 27 червня.

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«Відділення банку працюватимуть сьогодні у режимі консультацій. Служби банку у взаємодії з Національним банком докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення доступу до всіх сервісів банку. Про завершення цих робіт буде повідомлено додатково», - повідомила прес-служба «Ощадбанку».

При цьому у фінустанові повідомили, що його клієнти можуть скористатися банкоматами інших банків, а інтернет і мобільний банкінг «Ощад 24/7», як і операції з платіжними картками, працюють у звичайному режимі.

«Банк просить вибачення за незручності, що виникли внаслідок форс-мажорних обставин, і гарантує конфіденційність і збереження даних клієнтів», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом. Як повідомили в Національному банку України, в результаті кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Також про хакерську атаку на свої ресурси повідомила державна компанія - оператор об'єднаної енергосистеми - «Укренерго», а також столична енергопостачальна компанія «Київенерго».