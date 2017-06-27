Масштабна вірусна атака: які банки стали жертвами хакерів

Жертвами хакерів під час масованої зовнішньої атаки сьогодні, 27 червня, крім державного «Ощадбанку» стали банки «Південний», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» і державний «Укргазбанк».

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Слідом за «Ощадбанком», який повідомив про обмеження функціоналу послуг своїм клієнтам у зв'язку з хакерськими атаками, дій хакерів зазнали ще ряд фінустанов.

Зокрема, прес-служба банку «Південний» повідомила про тимчасові складнощі з обслуговуванням у банку і про роботу відділень у консультаційному режимі у зв'язку із зовнішньою хакерською атакою, з якої зазнали ряд українських банків.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності. Про відновлення роботи у звичайному режимі банк поінформує додатково», - наголошується в повідомленні фінустанови.

У «ТАСкоманку» не працює контакт-центр, роботу якого, за інформацією автовідповідача, «буде відновлено найближчим часом».

Також у результаті дій хакерів постраждали ресурси державного «Укргазбанку», сайт якого не працює, а голова правління фінустанови Кирило Шевченко підтвердив УНІАН факт атаки. «Так, на жаль, це проблема на рівні країни», - сказав він.

Згодом про тимчасове обмеження доступу до своїх систем у зв'язку з форс-мажорними подіями повідомив «ОТП Банк». «Звертаємо увагу, що операції з картками в торговельних і інтернет-мережах доступні в стандартному режимі. Зняття готівки можливе в банкоматах інших банківських установ. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити роботу», - наголошується на сайті банку.

Водночас державний «Укрексімбанк» і націоналізований «ПриватБанк» повідомили, що їх банки не піддавалися хакерській атаці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом. Як повідомили в Національному банку України, в результаті кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Також сьогодні, 27 червня, про хакерську атаку на свої ресурси повідомила державна компанія - оператор об'єднаної енергосистеми «Укренерго» і столична енергопостачальна компанія «Київенерго».