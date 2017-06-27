Держборг України зріс майже до $75 мільярдів

Державний і гарантований державою борг України за січень - травень 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 3,71 млрд дол., або на 5,2%, - до 74,68 млрд дол. США станом на 31 травня.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період зросла на 38,22 млрд грн, або на 2%, - до 1,968 трлн грн.

Згідно з наведеними даними, в тому числі державний і гарантований державою борг за травень виріс на 0,13 млрд дол., або 0,2% у доларовому еквіваленті, але при цьому знизився на 11,34 млрд грн, або 0,6%, у гривневому еквіваленті.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг за січень - квітень 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 3,33 млрд дол., або на 4,7%, - до 74,31 млрд дол. США станом на 30 квітня.

При цьому загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період зросла на 43,16 млрд грн, або на 2,2%, - до 1,973 трлн грн.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає граничний рівень державного та гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 2,296 трлн грн.