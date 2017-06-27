Аудитори знайшли на держпідприємствах порушень на 1,7 мільярда гривень

Державна аудиторська служба України під час перевірок найбільших державних підприємств у січні - травні 2017 року запобігла порушенню законодавства і неефективним витратам на суму 1,7 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті служби, серед виявлених порушень найбільш поширеними були факти ненарахування штрафних санкцій за порушення контрагентами зобов'язань, оплата завищених обсягів виконаних робіт і наданих послуг, недотримання вимог законодавства у сфері державних закупівель.

У службі відзначили, що завдяки рекомендаціям аудиторів держкомпанії не допустили незаконного та неефективного витрачання ресурсів на 885,9 млн грн, а також були скасовані конкурсні торги на 47,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна аудиторська служба України в 2016 році провела майже 2,7 тис. перевірок на більш як 2,4 тис. підприємств, установ і організацій, за підсумками яких виявила втрати фінансових і матеріальних ресурсів на більш ніж 2,6 млрд грн.