НБУ посилив порядок ведення реєстру аудиторів для перевірки банків

Національний банк посилив порядок ведення реєстру аудиторських фірм, які мають право перевіряти банки, у тому числі передав повноваження прийняття рішення про включення аудитора до реєстру правлінню від комітету з питань аудиту.

Читайте такожУкраїна за 25 років витратила на капіталізацію банків $10 мільярдів – НБУ

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №58, яка набирає чинності завтра, 28 червня.

Згідно з документом, також регулятор врегулював питання конфлікту інтересів при прийнятті рішень комітетом з аудиту банків та уточнив терміни прийняття рішень з питань ведення реєстру.

Довідка УНІАН. Національний банк України в межах чинного законодавства веде реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. У даний час в цьому реєстрі 22 аудиторські компанії.