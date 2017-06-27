Долар і євро подорожчають: Нацбанк опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 29 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2608.0120 (27 червня – 2603.6606)

100 EUR – 2941.3159 (27 червня – 2912.7151)

10 RUR – 4.4290 (27 червня – 4.4129)

У вівторок, 27 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,07/26,08 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 29,42/29,43 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4416/0,4421 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 26,0801 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 414 угод на суму 198,9 млн дол.