У Житомирі перебуває делегація китайських інвесторів, зацікавлених в інвестуванні у сферу АПК та розвиток аеропорту

До Житомира прибула китайська делегація для обговорення інвестування у ряд проектів в обласному центрі в сферах агропромислового комплексу, реконструкції доріг та розвитку аеропорту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, наразі у Житомирі перебуває китайська делегація, яка складається із представників компанії Cccc First Highway Engineering Co Ltd (CFHEC) та урядових організацій. Китайські інвестори прибули вчора та перебуватимуть у Житомирі ще три дні.

Читайте такожЖитомирська ОДА почне приймати пропозиції від інститутів громадянського суспільства для реалізації їхніх проектів

З владою міста гості планують обговорити низку інфраструктурних проектів у Житомирі. Зокрема, китайських інвесторів цікавлять питання інвестування у сфері агропромисловості, реконструкції доріг, модернізації мостів, будівництва нового житлового мікрорайону, тощо.

Компанія «Cccc First Highway Engineering Co Ltd (CFHEC)» була створена в квітні 1963 року. На сьогодні CFHEC перетворилась на національного генерального підрядника у великих автодорожніх проектах, зосередившись на будівництво доріг і великих мостів в Китаї та за його межами.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі також впроваджують нову транспортну концепцію міста, зокрема, влада міста планує найближчим часом закупити нові електробуси. В конкурсі на їх закупку також приймають участь китайські виробники.