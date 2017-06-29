Зона вільної торгівлі між Україною і Канадою запрацює 1 серпня

09:15, 29 червня 2017
Фінанси
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Канада завершила процедури ратифікації угоди про зону вільної торгівлі 2 червня.

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Зона вільної торгівлі між Україною і Канадою запрацює з 1 серпня 2017 року. Про це посол України у Канаді Андрій Шевченко повідомив у Twitter.

Читайте такожКанада ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною - Порошенко"Спішу повідомити: вільна торгівля між Україною і Канадою стартує 1 серпня. Канада надіслала нам ноту про завершення ратифікаційних процедур", - зазначив дипломат.

Пізніше про завершення ратифікації ЗВТ між Україною та Канадою написав президент України Петро Порошенко.

«Історичний момент: всі процедури з ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою завершено», - повідомив він у Twitter.

"Угода набуде чинності 1 серпня 2017 року. Це ще одна важлива перемога України на шляху реформ", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Канада слідом за Україною завершила процедури з ратифікації угоди про зону вільної торгівлі.

За оцінками Мінекономрозвитку, Україна після набрання чинності угоди про вільну торгівлю з Канадою зможе нарощувати свій експорт до цієї країни на $0,6 млн щорічно, а також у середньостроковій перспективі це дасть змогу розраховувати на додаткові інвестиції.

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Теги: #вільна торгівня з Канадою#Україна Канада угода вільну торгівлю