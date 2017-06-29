"Ощадбанк" продовжив особливий режим роботи відділень через наслідки кібератаки

Державний «Ощадбанк» продовжив запроваджений 27 червня обмежений режим роботи відділень в консультаційному режимі через наслідки глобальної кібератаки.

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Як повідомила прес-служба банку, незважаючи на особливий режим роботи відділень, більшість послуг, як і раніше, доступні для клієнтів завдяки дистанційним каналам обслуговування, включаючи інтернет і мобільний банкінг.

Банк наголошує, що його карти повністю функціональні й ними можна скористатися як в банкоматній мережі інших банків, так і для безготівкових розрахунків за товари і послуги.

«Колектив банку докладає максимум зусиль, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки кібератаки: для цього розроблено план відновлення», - відзначається в повідомленні.

Також банк обіцяє збереження конфіденційності клієнтських даних і повідомляє, що роботу його контакт-центру вже відновлено.

Як згодом повідомили УНІАН у прес-службі «Ощадбанку», пережита вірусна атака не мала критичного впливу на роботу основних систем фінустанови, оскільки відповідні служби вчасно застосували обмеження функціонала послуг, щоб стабілізувати ситуацію.

«Зараз тривають планомірні відновлювальні роботи, покликані остаточно повернути повний функціонал банківських сервісів. Станом на 10-ту ранку в «Ощадбанку» повноцінно функціонують 2212 банкоматів, контакт-центр, карткові операції, веб- і мобільний банкінг», - відзначається в повідомленні.

У банку наголосили, що план відновлення функціоналу сервісів поступово втілюється в життя, при цьому зберігається безпека і конфіденційність даних, а ситуація повністю контролюється і постійно поліпшується.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня низка українських банків і компаній піддалися зовнішній хакерській атаці невідомим вірусом, унаслідок чого зазнавали труднощів із обслуговуванням клієнтів.