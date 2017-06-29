Завдання "забрати" ПриватБанк Гонтарева отримала у вищих владних кабінетах - журналіст

Націоналізація Приватбанку була завданням, яку голові НБУ Валерії Гонтаревій поставили у вищих владних кабінетах. Про це повідомляє на своєму сайті журналіст Олександр Дубинський, посилаючись скріншот листування Гонтаревої зі своєю підлеглою Катериною Рожковою.

За словами Дубинського, телефон Рожкової, в якому знайшли листування, був вилучений під час обшуку у справі банку "Михайлівський".

З неї випливає, що Гонтарева отримала завдання "забрати банк".

"...Націоналізація банку - перехід його від приватних власників у руки держави - була завданням, яку голові НБУ поставили у вищих владних кабінетах. І для виконання цього завдання застосовувалися заходи у вигляді жорстких умов отримання і повернення рефінансування, а також створювався негативний інформаційний фон для створення паніки серед клієнтів: досить згадати інтерв'ю Рожкової і Гонтаревої про можливу націоналізацію або нараду з 10 найбільших банків з зазначенням у відпустку співробітників не відправляти у зв'язку з можливою націоналізацією Приватбанку (за 2 тижні до націоналізації)", - пише журналіст.

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Дубинський підкреслює, що не дивлячись на заяви посадовців Нацбанку про проблеми з ліквідністю, банк до переходу контролю виконував усі клієнтські платіжні доручення, а ключовим "споживачем" ліквідності Привату був сам Нацбанк, який тільки за використання рефінансування отримав від банку близько 13 млрд. гривень.

"Середня ставка кредитування банку грошима НБУ перевищувала 22% річних, при тому, що самі чиновники НБУ визнають, що все рефінансування було використано на виплату віддокам вкладів населення", - зазначив Дубинський.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України - ПриватБанк (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.