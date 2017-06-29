Асамблея податківців підтримала реформи у ДФС

У Києві відкрилася 21-а Генеральна Асамблея Внутрішньо-європейської організації податкових адміністрацій (IOTA), яка об'єднує 45 податкових відомств європейських країн. Уперше за 20 років Україна головує у цій міжнародній організації.

Делегати Генасамблеї відзначили значний прогрес українських колег із Державної фіскальної служби у сфері детінізації бізнесу. «Усе, що пов'язане з реєстрацією та відстеженням фінансових операцій, іде у правильному напрямку, ця сфера стає все більш прозорою. Заходи, які вживає податкова служба України, допоможуть стимулювати добровільне дотримання зобов'язань з надання звітності та виконання всіх основних податкових зобов'язань. Керівництво ДФС ухвалило низку важливих політичних рішень, і ми підтримуємо їх», - зазначила начальник відділу міжнародних відносин Управління з оцінки податків Італії Чіара Путзолу.

За словами Трейсі Девідсон, керівника Управління з податків і митних зборів Великобританії, в особі українських колег британці бачать однодумців і партнерів. «Ми раді поділитися досвідом реформ з офіційним Києвом. Особливо добре це виходить у форматі IOTA. IOTA володіє чималою інформацією про просування реформ в Україні, і вже зараз я чітко бачу, що ви дуже багато зробили. Якщо Україна повністю переведе всі послуги для бізнесу в онлайн, від цього виграє і економіка країни, і бізнес», - сказала Трейсі Девідсон. Представниця Великобританії також зазначила, що розроблена в Україні автоматична система блокування ризикових накладних, яка запрацює з 1 липня, заслуговує на особливу увагу як дуже важливий захід у боротьбі зі схемами ухиляння від сплати податків.

Директор із пільг податкової адміністрації Нідерландів Джеральд Бланкестін наголосив, що українські податківці швидкими темпами скорочують технологічне відставання від Європи. Адже самі Нідерланди лише рік тому запровадили електронне адміністрування ПДВ. «Ми зробили те ж саме. Це дійсно допомагає боротися з шахрайством і робить систему більш стабільною. І цей сервіс також подобається підприємцям, бо він зручний», - вважає Джеральд Бланкестін.

Георгій Бабутішвілі, керівник Департаменту обслуговування Служби доходів Грузії, зазначив, що нинішнє керівництво ДФС впоралося із завданням запровадження електронних сервісів для спрощення процесу адміністрування податків. «Тепер ДФС необхідно підвищити культуру платників податків, аби вони звикли добровільно сплачувати податки. І ще одне завдання - знайти кадри, які чистими руками, з ентузіазмом працюватимуть, щоби збудувати справедливу та добре функціонуючу податкову систему», - зазначив представник Служби доходів Грузії.

Як заявив в. о. голови ДФС Мирослав Продан, підтримка з боку міжнародної податкової спільноти є дуже важливою, оскільки за порівняно короткий проміжок часу служба дуже багато чого змінює у своїй роботі.

«Ми запроваджуємо нові технології, і нам особливо важливо отримати як оцінку нашої роботи, так і підтримку асамблеї, на яку з'їхалися керівники податкових адміністрацій з усього світу. Для України було великою честю головувати в IOTA впродовж 2016-2017 років. За цей час ми багато що змінили: запустили цілу низку електронних сервісів, поліпшили комунікацію між відомствами. Сьогодні маємо намір не тільки розповісти про свої досягнення, а й перейняти найкраще з податкових практик розвинених країн для удосконалення роботи ДФС», - заявив в. о. голови фіскальної служби.

Мирослав Продан також нагадав, що з 1 липня в автоматичному режимі запрацює система блокування ризиків при поверненні ПДВ. За словами в. о. голови фіскальної служби, це дозволить повертати до бюджету країни до одного мільярда гривень щомісяця. Раніше ці кошти осідали в кишенях різного роду «схемовиків».

«Без будь-якого ручного управління програма автоматично відреагує на ризики і на відповідність критеріям, які визначені та доступні. Відповідність критеріям гарантує реєстрацію накладних і розрахунків коригування», - наголосив Мирослав Продан.

Автоматична система виявлення ризикових накладних є новий програмним продуктом не тільки для нашої країни, але і для податкових практик європейських держав. «Це наше ноу-хау в боротьбі з фіктивними заявками, яке ми із задоволенням презентуємо європейським партнерам під час асамблеї. Боротьба з податковим шахрайством відкриває дорогу чесному бізнесу. Команда фіскальної служби взяла курс на створення системи, у якій корупція буде неможлива», - заявив Мирослав Продан.

За його словами, перед ДФС стоїть завдання не просто збільшити надходження в бюджет, а якісно поліпшити сервісність роботи, прибравши перешкоди для розвитку українського бізнесу. «Уже до кінця року плануємо завести в електронний кабінет платника абсолютно весь спектр адміністративних послуг. Наше завдання - зробити так, щоби не залишилося жодного папірця, який потрібно було б занести в податкову і передати в руки інспектору», - поділився планами Мирослав Продан.