НБУ: банки поступово відновлюють роботу після хакерської атаки

Українські банки, які постраждали в результаті хакерської атаки, поступово відновлюють роботу, повідомили в Національному банку України.

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«Робота ряду банків, яка була обмежена через хакерські атаки, поступово відновлюється. Система електронних платежів Національного банку працює в штатному режимі. Триває процес відновлення роботи постраждалих банків у СЕП НБУ», - йдеться в коментарі виконуючого обов'язки голови НБУ Якова Смолія, опублікованому на сайті регулятора.

За його словами, всі процесингові центри України працюють і операції з платіжними картками здійснюються у звичайному режимі.

Смолій повідомив, що державний «Укргазбанк» відновив роботу відділень в обмеженому режимі і деякий час прийматиме платіжні доручення на паперових носіях, а державний «Ощадбанк» відновлює роботу в цілому і підключення до СЕП.

Також повідомляється, що клієнтам банків для з'ясування статусу роботи того чи іншого банку доцільно звертатися безпосередньо в колл-центр або відділення банку.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня ряд українських банків і компаній зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом, у результаті чого мали труднощі з обслуговуванням клієнтів.