Китайські інвестори готові інвестувати в аеропорт "Житомир" $10 мільйонів - міськрада

Якщо уряд України надасть державну гарантію під виділення грошей китайською стороною на будівництво нової злітної смуги в аеропорту «Житомир», то інвестори готові виділити близько 10 мільйонів доларів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.

Читайте такожКитайські інвестори цікавляться проектами, які пропонує Житомирська область – посол КНР

Таку заяву зробили представники компанії «Cccc First Highway Engineering Co Ltd (CFHEC)» під час зустрічі з власником аеропорту «Житомир» та Житомирським міським головою Сергієм Сухомлиним.

«Наші китайські партнери зацікавилися будівництвом сучасної злітної смуги в аеропорту «Житомир». Якщо цей проект вдасться втілити в життя, то Житомир реально претендуватиме на прихід лоукостерів», - сказав Сухомлин.

Нагадаємо, 26 червня, у Житомирі прибула китайська делегація для обговорення інвестування в Житомир у сфері автопромисловості, розробки концепції інфраструктури та реконструкції доріг, модернізації мостів, будівництва нового житлового мікрорайону для здачі житла у найм та розвитку аеропорту «Житомир».