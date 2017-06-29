Світовий борг оновив історичний максимум - досяг рекордних 327% ВВП

Розмір загальносвітового боргу досяг у першому кварталі 2017 року рекордних $217 трлн, збільшившись на $600 млрд за рік на фоні активних запозичень ринків.

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У сукупний борг включається все — борги урядів, банків, корпорацій і домогосподарств.

Найрізкіший приріст боргу за рік продемонстрували найбільші світові економіки — США і Китай: в обох країнах показник зріс на $2 трлн. У Китаї він досяг $32,7 трлн, а в США перевищив $63 трлн. При цьому зростання американської економіки в номінальному вираженні обігнало зростання боргу, в результаті чого відношення останнього до американського ВВП знизилося на 2,5 п. п.

Незважаючи на значне збільшення боргу у Китаї, темпи його приросту сповільнилися, особливо в нефінансовому корпоративному секторі, — наслідок посилення грошово-кредитної політики. Однак китайські домогосподарства, навпаки, збільшили свої запозичення. У першому кварталі 2017 року відношення заборгованості домогосподарств до ВВП досягло історичного максимуму — 45%, значно перевищивши середній показник для ринків, що розвиваються — 35%. Станом на травень сукупний борг КНР перевершив 304% ВВП, оцінив IIF.

Сукупний борг ринків, що розвиваються, збільшився на $3 трлн, перевищивши $56 трлн, і становив 218% ВВП. Найшвидше його відношення до ВВП зростало в Китаї, Чилі, Колумбії і Туреччини. У Таїланді ж, Бразилії, Росії та Угорщині воно, навпаки, знижувався.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України за січень – травень 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 3,71 млрд дол., або на 5,2%, – до 74,68 млрд дол. США станом на 31 травня.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає граничний рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 2,296 трлн грн.