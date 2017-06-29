Україна через торгову агресію Росії за рік втратила $1 мільярд - торгпред

Україна через торгову агресію Росії в 2016 році втратила 1 млрд дол. експорту, повідомила торговий представник Наталія Микольська на конференції в Києві.

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«Тільки в експорті минулого року ми втратили 1 млрд дол. чистого експорту через торгову агресію Росії», - сказала Микольська.

За словами торгпреда, вкрай негативний вплив на українську зовнішню торгівлю мала і воєнна агресія РФ, яка призвела до втрати 20% промислового виробництва.

Як повідомляв УНІАН, торговельні обмеження були введені Росією щодо України в січні минулого року через те, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку було значно обмежено експорт українських товарів до Росії, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію. У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів через свою територію в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.