Сайт Держказначейства не працює – у відомстві кажуть, що проблеми не пов'язані з кібератакою
Компанія, що обслуговує обладнання Держказначейства, раз в місяць робить перевірку і перезавантаження сервера, зазначили у відомстві.
Проблеми із завантаженням сайту Державної казначейської служби України, який не доступний упродовж кількох годин, не пов'язані з масованою кібератакою на українські веб-ресурси.
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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держказначейства, пояснюючи причини некоректної роботи сайту упродовж кількох годин сьогодні, 29 червня.
«Компанія, яка обслуговує обладнання Держказначейства, раз на місяць робить перевірку і перезавантаження сервера», - повідомила представник прес-служби.
За її словами, роботу сайту буде відновлено найближчим часом.
Як повідомляв УНІАН, 27 червня низка українських банків і компаній зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом, в результаті чого зазнавали труднощів з обслуговуванням клієнтів.