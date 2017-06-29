Сайт Держказначейства не працює – у відомстві кажуть, що проблеми не пов'язані з кібератакою

15:24, 29 червня 2017
Фінанси
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Компанія, що обслуговує обладнання Держказначейства, раз в місяць робить перевірку і перезавантаження сервера, зазначили у відомстві.

Ілюстрація REUTERS

Проблеми із завантаженням сайту Державної казначейської служби України, який не доступний упродовж кількох годин, не пов'язані з масованою кібератакою на українські веб-ресурси.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держказначейства, пояснюючи причини некоректної роботи сайту упродовж кількох годин сьогодні, 29 червня.

«Компанія, яка обслуговує обладнання Держказначейства, раз на місяць робить перевірку і перезавантаження сервера», - повідомила представник прес-служби.

За її словами, роботу сайту буде відновлено найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня низка українських банків і компаній зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом, в результаті чого зазнавали труднощів з обслуговуванням клієнтів.

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Теги: #Держказначейство#хакерські атаки в Україні