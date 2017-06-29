В Україні ще один банк самоліквідувався

Акціонери банку «Новий» ухвалили рішення про припинення установою банківської діяльності без закриття юридичної особи в рамках ухваленого в березні Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

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Як повідомила прес-служба фінустанови, у зв'язку з таким рішенням буде зупинено обслуговування операцій за платіжними картками платіжних систем VISA і MasterCard, емітованих банком, з 1 серпня 2017 року. Банк рекомендує клієнтам до 31 липня включно звернутися до своїх установ для закриття рахунків і отримання залишку коштів.

Раніше, 15 травня, Національний банк обнародував дані фінансової звітності банків на 1 квітня, згідно з якими в Україні на цю дату налічувалося 36 банків, які зобов'язані збільшити статутний капітал до 200 млн грн до 11 липня 2017 року. Серед них докапіталізації потребував банк «Новий».

Згодом два банки повідомили про завершення докапіталізації до 200 млн грн, що наприкінці травня підтвердили і в НБУ, зазначивши, що у регулятора «є питання» до 11 із 34 банків, які потребують докапіталізації.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк зобов'язав банки збільшити статутний капітал до 200 млн грн - до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн - до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн - до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн - до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн - до 11 липня 2024 року.

Верховна Рада України 23 березня ухвалила, а президент України Петро Порошенко 26 квітня підписав Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який, зокрема, дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, щоб продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.