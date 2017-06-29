Наслідки хакерської атаки: "Укрсоцбанк" закликав клієнтів відкласти на день ряд операцій

«Укрсоцбанк» обмежив функціонал своїх відділень у зв'язку з кібератакою і закликав клієнтів почекати 1 день з відкриттям рахунків, перевипуском карток, здійсненням платежів третім особам (крім платежів через інтернет і мобільний банкінг) і валютообмінними операціями.

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Як повідомила прес-служба фінустанови, актуальний список відділень, робота яких відновлена після кібератаки, є на сайті банку.

Також повідомляється, що клієнти - юридичні особи можуть здавати виручку без комісій у будь-якому відділенні «Альфа-Банку» (Україна).

Як повідомляв УНІАН, 27 червня ряд українських банків і компаній зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом, у результаті чого мали труднощі з обслуговуванням клієнтів.

Зокрема, про обмежений режим роботи відділень повідомили державні «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

Холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», у січні 2016 року підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 99,9% акцій «Укрсоцбанку», а наприкінці жовтня 2016 року сторони заявили про завершення угоди.

У грудні 2016 року UniCredit Bank оголосив про ребрендинг і повернення до своєї історичної назви – «Укрсоцбанк» у зв'язку із завершенням угоди між групою UniCredit і ABH Holdings S. A.