Експерт підрахував ймовірні втрати економіки України від хакерської атаки

Втрати економіки України в результаті масованої хакерської атаки на низку українських банків і компаній, що сталася 27 червня, можуть становити близько 0,5% річного ВВП країни, вважає представник Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран.

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«Багато компаній не працюють через вірусну атаку. «Лежить» не тільки частина банків і страховиків, а й майже всі великі інтернет-магазини, які або не працюють, або працюють в обмеженому режимі», - пояснив експерт на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня низка українських банків і компаній зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом, в результаті чого зазнавали труднощів з обслуговуванням клієнтів.

Зокрема, про обмежений режим роботи відділень повідомили державні банки «Ощадбанк» та «Укргазбанк».