Держбюджет вийшов в "плюс" майже на 27 мільярдів проти дефіциту роком раніше

Державний бюджет України за січень-травень 2017 року виконано з профіцитом на рівні 26,468 млрд грн проти 26,447 млрд грн дефіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи держбюджету за цей період становили 325,773 млрд грн, витрати - 300,039 млрд грн.

Згідно з наведеними даними, зведений бюджет України за січень-травень 2017 року виконано з профіцитом на рівні 50,479 млрд грн проти 3,779 млрд грн дефіциту за аналогічний період 2016 року.

Доходи зведеного бюджету за цей період становили 408,873 млрд грн, витрати - 359,030 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками 2016 року становив 70,130 млрд грн, або 2,9% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає доходи в розмірі 731 млрд грн, витрати - 800 млрд грн, граничний рівень дефіциту - 77,5 млрд грн, або 3% ВВП.