НБУ після кібератаки пропонує посилити вимоги до інформаційної безпеки банків

Національний банк України пропонує посилити вимоги до інформаційної безпеки банків і розробив відповідний проект постанови.

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Як повідомляється на сайті регулятора, обов'язкові вимоги щодо організації інформаційної безпеки в банках пропонується впроваджувати поетапно. У тому числі на першому етапі - до березня 2018 року - передбачається впровадження базових заходів інформаційної безпеки, на другому - до вересня 2019 року - додаткових заходів для підвищення рівня зрілості інформаційної безпеки.

Заходи безпеки інформації включають у себе захист від шкідливого коду, захист електронної пошти, контроль доступу до інформаційних систем банку, заходи безпеки в мережі і криптографічний захист інформації.

Регулятор відзначив, що проект повністю відповідає принципам права Європейського Союзу та зобов'язанням України у сфері євроінтеграції, а його імплементація дасть змогу посилити вимоги до захисту інформації в інформаційних системах банків України з урахуванням актуальних кіберзагроз.

Повідомляється, що проект постанови розміщено на сайті НБУ для громадського обговорення.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня низка українських банків і компаній зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом, в результаті чого зазнавали труднощів з обслуговуванням клієнтів.

Зокрема, про обмежений режим роботи відділень повідомили державні банки «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

Експерти допускають, що втрати економіки України у результаті хакерської атаки, що сталася, можуть становити близько 0,5% річного ВВП країни.