Нацбанк провів інтервенцію для стабілізації валютного ринку після кібератаки

Національний банк України сьогодні, 29 червня, провів валютну інтервенцію за єдиним курсом для стабілізації роботи валютного ринку після хакерської атаки.

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Як повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заступника голови НБУ Олега Чурія, у зв'язку з кібератакою робота ряду банків сьогодні була обмеженою, що вплинуло на функціонування міжбанківського валютного ринку і викривило процес курсоутворення, тому Нацбанк і ухвалив рішення підтримати ринок.

За його словами, для полегшення роботи ринку НБУ купив валюту за курсом 26,07 грн/дол. і продав за курсом 26,12 грн/дол.

У повідомленні відзначається, що, згідно зі Стратегією валютних інтервенцій НБУ на 2016-2020 роки, інтервенція за єдиним курсом проводиться в разі необхідності надати ринку чіткий курсовий орієнтир. За такої інтервенції регулятор пропорційно задовольняє заявлені суб'єктами ринку суми за єдиним визначеним курсом гривні до іноземної валюти.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня низка українських банків і компаній піддалися зовнішній хакерській атаці невідомим вірусом, в результаті чого зазнавали труднощів із обслуговуванням клієнтів.

Зокрема, про обмежений режим роботи відділень повідомили державні банки «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

Експерти допускають, що втрати економіки України внаслідок хакерської атаки можуть становити близько 0,5% річного ВВП країни.