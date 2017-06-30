Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2609.8994 (29 червня – 2608.0120)

100 EUR – 2978.6782 (29 червня – 2941.3159)

10 RUR – 4.4172 (29 червня – 4.4290)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 29 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,08/26,11 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,7577/29,7836 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4414/0,4421 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0990 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 198 угод на суму 94,96 млн дол.