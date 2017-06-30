Міністр фінансів Данилюк заявив, що не збирається у відставку

Міністр фінансів України Олександр Данилюк не збирається у відставку.

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«Я сам у відставку йти не збираюся», - сказав Данилюк в ефірі телевізійного каналу "24", коментуючи відповідну пропозицію парламентського Комітету з питань податкової та митної політики, з яким його члени звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

При цьому Данилюк підкреслив, що вважає своє міністерство найбільш ефективним.

«Ми будемо продовжувати йти цим шляхом, тому що кожен день допомагаємо країні стати краще», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, ряд представників Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики на чолі з Ніною жителя півдня звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з критикою на адресу міністра фінансів Олександра Данилюка та з пропозицією відправити його у відставку.

У відповідь Данилюк заявив, що саме комітет блокує розгляд парламентом ряду урядових законопроектів, включаючи необхідні для виконання зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.