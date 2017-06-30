Українські банки заробили майже 7 мільярдів гривень проти збитку роком раніше

Платоспроможні банки в січні-травні 2017 року отримали 6,851 млрд грн чистого прибутку проти 9,246 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи працюючих банків у січні-травні порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 2,3% - до 73,939 млрд грн, у той час як витрати скоротилися на 17,7% - до 67,088 млрд грн .

Водночас, наведені дані свідчать про отримання працюючими банками 2,567 млрд грн збитку в травні після 4,332 млрд грн прибутку в квітні.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України, з урахуванням працюючих і неплатоспроможних банків, у 2016 році отримала 195,658 млрд грн збитку, що є рекордним історичним показником.