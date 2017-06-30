В Україні зросла реальна зарплата

Реальна заробітна плата в Україні в травні 2017 року зросла порівняно з квітнем на 1,4%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

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При цьому в травні 2017 року порівняно з травнем 2016 року реальна зарплата зросла на 20,4%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні становила 6840 грн, що на 2,7% більше порівняно з квітнем цього року і на 37,2% більша, ніж у травні 2016 року. Це значення в 2,1 раза вище мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 3200 грн.

Дані розраховані без урахування тимчасово окупованої Росією території Криму і частини зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, реальна заробітна плата в Україні в 2016 році перевищила показник 2015 року на 11,6%. Середня номінальна зарплата штатного працівника в грудні 2016 року зросла на 19,8% порівняно з листопадом і становила 6475 грн.