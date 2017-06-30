"Ощадбанк", незважаючи на кібератаку, обіцяє власникам своїх карт своєчасне отримання зарплати

Державний «Ощадбанк» обіцяє своєчасне отримання заробітної плати власникам зарплатних карт фінустанови, виплати яких припадають на термін до 30 червня включно.

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Як повідомила УНІАН прес-служба банку, всі відповідні процеси і сервіси «Ощадбанку» працюють в нормальному режимі, а відповідні служби фінустанови готові забезпечити зростаючий обсяг платежів у кінці місяця, кварталу і півріччя.

При цьому банк нагадав, що після отримання зарплат власники карток зможуть вільно розпорядитися своїми коштами, включаючи використання каналів дистанційного банківського обслуговування, POS-термінали та мережу банкоматів.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня ряд українських банків і компаній зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом, у результаті чого мали труднощі з обслуговуванням клієнтів.

Зокрема, про обмежений режим роботи відділень повідомили державні банки «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

Експерти допускають, що втрати економіки України в результаті хакерської атаки можуть становити близько 0,5% річного ВВП країни.